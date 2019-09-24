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Кого в Слуцком районе выдвинули кандидатом в Совет Республики

25.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кого в Слуцком районе выдвинули кандидатом в Совет Республики

24 сентября состоялось совместное заседание президиума Слуцкого районного Совета депутатов и Слуцкого районного исполнительного комитета по выдвижению кандидата в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Об этом пишет «Слуцкий край».

В работе заседания приняли участие члены президиума Слуцкого районного Совета депутатов, члены Слуцкого районного исполнительного комитета, первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Николаевич Макар, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Викторовна Якубицкая, депутат Минского областного Совета депутатов Александр Валентинович Рыбак, руководители организаций района, депутаты Слуцкого районного Совета депутатов.

Численный состав Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь состоит из 64 депутатов. В их числе 8 представителей от Минской области.

Кого в Слуцком районе выдвинули кандидатом в Совет Республики

Перед собравшимися выступил председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский. Он отметил, что, согласно статьи 100 Избирательного кодекса Республики Беларусь, право выдвижения кандидатов принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам. В соответствии с избирательным законодательством решение принимается большинством голосов от составов исполкома и президиума.

Слово для внесения предложения по кандидатуре для выдвижения кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва предоставили председателю Слуцкого районного Совета депутатов Наталье Александровне Овсянниковой, которая предложила кандидатуру Натальи Викторовны Якубицкой, действующего председателя Минского областного Совета депутатов.

Кого в Слуцком районе выдвинули кандидатом в Совет Республики

В поддержку кандидата также выступили первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Николаевич Макар, член президиума Минского областного и Слуцкого районного Советов депутатов, начальник финансового управления Слуцкого районного исполнительного комитета Владимир Леонидович Гога, заместитель председателя Слуцкого райисполкома Жанна Леонидовна Руцкая, депутат Минского областного Совета депутатов Александр Валентинович Рыбак.

По итогам голосования кандидатом в члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Слуцкого района была выдвинута Наталья Викторовна Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов.

Кого в Слуцком районе выдвинули кандидатом в Совет Республики

    Скриншот: СТВ


по материалам «Слуцкого края»

 
 
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24 сентября состоялось совместное заседание президиума Слуцкого районного Совета депутатов и Слуцкого районного исполнительного комитета по выдвижению...
 
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