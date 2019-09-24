Легкие деньги: как первые финансовые пирамиды сотрясали империи

вспоминает с чего начинались первые финансовые пирамиды и как вслед за ними рушились целые династии и даже империи. Сюжеты о них порой напряженнее приключенческого романа, а денег в этих пирамидах бывает больше, чем в египетских. Myfin.byс чего начинались первые финансовые пирамиды и как вслед за ними рушились целые династии и даже империи.





Но для начала разберемся с терминами. Финансовой пирамидой сейчас называют любую аферу с чужими деньгами, хотя само понятие гораздо конкретней.

Что такое финансовая пирамида и какими они бывают

Финансовая пирамида – это проект, в который постоянно, обещанием высокого заработка, привлекаются деньги вкладчиков. Обычно финансовая пирамида не имеет реальной прибыли, а только перераспределяет деньги между участниками. Ее успешность напрямую связана с притоком новых участников.

По способу организации выделяют 2 типа пирамид:

Пирамида Понци





В пирамиде Понци организатор привлекает всех желающих обещанием высокого заработка и скоро начинает платить дивиденды на вложенные средства.





Вначале он делает это из собственных запасов. Потом платит более ранним участникам из вкладов следующих и т.д.









В традиционной финансовой пирамиде уже на 13-м ее шаге не хватит и всего населения Земли





Когда заканчивается приток денег новых участников, кончается и работа системы. Пирамида схлопывается, оставляя миллионные долги.

Многоуровневая пирамида

Здесь тот же принцип движения средств: «от новых участников к предыдущим и от всех – организаторам». Но система лучше структурирована.





Чтобы получить какой-то доход участник должен привести определенное количество следующих вкладчиков. За каждого нового члена он получает определенный процент, свой процент начисляется участникам более высокого уровня и организаторам.









Здесь схема чуть более сложная, но принцип остается неизменным





Оправданием финансовой пирамиды обычно служит какой-то реальный проект. Вкладчикам объясняют, что идет сбор денег на: «разработку золотых приисков», «строительство скоростной дороги», «приватизацию заводов», «обработку данных для корпораций» и пр. Однако вложить деньги обычно «не успевают», т.к. система дает сбой – кончаются новые вкладчики.





Вернуть вложенное, как правило, не удается, т.к. деньги уже стали доходом организаторов и первых участников, потрачены на рекламу, а остатки выведены в офшоры.

Предыстория финансовых пирамид

Ни одна пирамида не висит в воздухе. И финансовые не исключение.





Если смотреть на финансовую пирамиду как способ безжалостного отъема денег у простых обывателей, то предшественником финансовых пирамид можно считать долговые ямы ростовщиков. Ростовщики не принимали деньги, но давали взаймы под огромные проценты, а результатом тоже становилась нищета, потеря имущества, и даже свободы (долговое рабство). Такие истории описаны еще на глиняных табличках древнего Вавилона.









Тюльпаномания

Голландия 17 века была страной с самыми развитыми для того времени финансовыми институтами. Сюда шел поток обеспеченных мигрантов, быстро развивался местный бизнес, работали банки и биржи. Из-за нехватки рабочих рук росли доходы простых людей.





Можно было вложить деньги в чужую торговлю и получать дивиденды. От избытка денег рос спрос на предметы искусства – именно тогда расцвела знаменитая голландская живопись.





Однако тяга голландцев к прекрасному не ограничивалась картинами, оказалось что земли страны отлично подходят тюльпанам. Тюльпаны казались выгодней ювелирного дела. Один недорогой цветок мог дать целое поле и состояние.





Интерес к цветам перешел от богатых людей к простонародью, а тюльпановыми луковицами торговали в трактирах. Все занимались селекцией. 1 луковицу давали в приданое невесте, за 3 луковицы покупали дом. Так продолжалось 20 лет.









Но настоящая лихорадка началась, когда из больных луковиц выросли цветы с лепестками разных оттенков. Спрос многократно превысил предложение. Стали покупать уже не луковицы, а права на них, даже на то, что еще не выкопано из земли. Ради покупки закладывали и продавали дома и хозяйства.





Все кончилось 3 февраля 1637 года. На очередном аукционе не осталось покупателей. О причинах спорят до сих пор, но, скорее всего, у людей просто кончились свободные деньги. Цена луковиц упала в 100 раз. Многие разорились, сошли с ума или покончили с собой.





Тюльпанная лихорадка имела все признаки финансовой пирамиды. Правда она не была запланированной и не имела организаторов. Потому есть масса сведений о пострадавших и мало информации о выигравших.

Компания Южных морей

В начале 18 века Англия и Франция истощили друг друга Войной за испанское наследство. Положение Британской Короны было откровенно бедственным: государственный долг равнялся бюджету страны за 12 с половиной лет.





Однако убыточная для Англии война принесла ей неоднозначный трофей – «асьенто де негрос», эксклюзивное право 30 лет ввозить африканских рабов на территорию Испанской Америки. Заниматься этим бизнесом должна была новая акционерная компания. По договоренности она гасила 10 миллионов государственного долга и получала от правительства 6% годовых.









Война за испанское наследство для Англии выйдет непомерно дорогой





Однако почти сразу «что-то пошло не так». Положение Британии в тот период усугублял «жесткий разгул демократии» в Парламенте и прессе. Партия тори боролась с вигами, министры получали отставку по подозрению, мнения сторон расходились и в отношении войны, и по поводу мира.





Инициатором мирного договора и соглашения был сэр Джон Хартли из партии тори. Он вскоре подал в отставку из за политических обвинений вигов, но Компания Южных морей уже начала работу.





Вскоре выяснилось, что торговля рабами не приносит ожидаемых дивидендов, и Компания не спасет положение. Но вопреки расчетам и требованиям нового главы государственного Банка Англии, общество продолжало работу.

Руководство Компании стало активно продвигать свои акции. Были подкуплены депутаты парламента (на взятки потратили 1 миллион 300 тысяч фунтов), пущены слухи об открытии «нового Эльдорадо», земли богатой серебром, золотом и мирными индейцами. Акции стремительно дорожали. Тогда Компания Южных морей предложила Правительству выкупить больше половины госдолга под 4%-5% годовых. После чего она стала крупнейшим кредитором государства.









«Сцена на Биржевой Аллее» Эдвард Мэтью Уорд





Все это время противники Компании говорили, писали и даже кричали в Парламенте, что это «пузырь», что акции ничем не обеспечены, что у Компании нет ни реальных доходов, ни имущества. Но их не слушали ни подкупленные депутаты, ни публика. Страну объединило безумие, все покупали акции. Их цена постоянно росла.





Но позже вступил в силу Акт о Королевской бирже, в котором прописывалось что-то вроде сертификации коммерческих структур, во избежание спекуляций. Опьянение легкими деньгами проходило. Пошли новые слухи, что акции Компании Южных морей ничем не обеспечены. Публика ринулась продавать их.





Вскоре пузырь лопнул. Бухгалтер Компании бежал за границу вместе с отчетностью. Директор, как благородный дворянин, вызывал на дуэль всех не доверяющих ему, но умер в тюрьме. У других руководителей конфисковали имущество.





Пострадавшими оказалась масса англичан разного сословия, в т.ч. великий физик и математик сэр Исаак Ньютон. А в наибольшем выигрыше оказалась английская казна, т.к. государственный долг уменьшился в 100 раз. Правда, главу Казначейства отправили в Тауэр по обвинению в коррупции.





Была ли это пирамида? Да. И не стихийная, а организованная.

Миссисипская компания

В то время как Британия увлеклась «Южными морями», по другую сторону Ла-Манша происходило что-то очень похожее. Война за испанское наследство также истощила казну Франции. Государственный долг был слишком велик и погашать его оказалось нечем.





И в этот момент во Франции появляется шотландец Джон Ло.









Азартный игрок и министр финансов Франции Джон Ло





Вопреки обвинениям он не был профессиональным мошенником, хотя оказался весьма удачлив в азартных играх и заработал на этом состояние. Джона Ло нельзя назвать просто дельцом, он задумывался о природе финансов, имел свои экономические идеи и даже написал книгу.





Ло преклонялся перед кредитом, считал, что металлические деньги нужно заменить на бумажные, которые, по сути, являются долговыми обязательствами выпустившего их государственного банка (именно так и произошло во второй половине 20 века).





Французская власть приняла Ло с распростертыми объятьями, дала ему пост министра финансов и кредит доверия на экономические эксперименты.

Чтобы погасить долг Франции Джон Ло открыл банк, правда не государственный, а частный. Этот банк, названный Всеобщим, выпустил свои банкноты и продавал их за золото. Всеобщий банк также выдавал кредиты с невысоким процентом, инвестировал деньги в промышленные и торговые предприятия, чем весьма способствовал оживлению экономики. Через некоторое время Всеобщий банк стал государственным.









Следующий проект Джона Ло обещал стать еще более грандиозным. Он основал Миссисипскую компанию (она же Западная Компания и Компания Индий). Официальной ее задачей было освоение территорий у реки Миссисипи, принадлежавших тогда Франции.





Реальная деятельность Компании была весьма незначительной, а эмиссия необеспеченных акций – огромной. Заинтересованные лица распустили слухи о несметных богатствах Миссисипи, цена акций поднялась в десятки раз. Люди продавали все ради покупки дорожавших акций. В толпе желающих смешались все сословия. Акции принадлежали и королевской семье, и лавочникам.





«Пузырь» все более надувался, крах был неизбежен. Дальновидные коммерсанты стали продавать бумаги Ло. Потом появились слухи, что от бумаг избавляются приближенные королевской семьи и началась паника. Вчера преклонявшаяся толпа требовала повесить Ло.





После неудачных попыток все исправить он бежал из страны, его имущество было конфисковано. Правда впоследствии король назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров.









Банкротство компании Джона Ло. Гравюра Бернара Пикара, 1720





В проигрыше оказалось множество простых и знатных французов, случились банкротства и народные волнения. Однако Ло успел выкупить фактически весь государственный долг Франции, и дал своим высоким покровителям заработать миллионы.





Строил ли Джон Ло пирамиду? Безусловно. Конечная прибыль от его инициатив была невелика, произошло только перераспределение собственности.









Пирамиды следующих веков строились с неменьшим энтузиазмом и такими же результатами. Однако с каждым разом их организаторы становились все более расчетливыми.







