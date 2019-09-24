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На ЧМ по легкой атлетике в Дохе могут отменить женский марафон и мужскую ходьбу на 50 км из-за жары

25.09.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 км на чемпионате мира в Дохе, возможно, не состоятся.

Соревнования находятся под угрозой отмены из-за сильной жары.

Женский марафон должен пройти 27 сентября, соревнования по ходьбе у мужчин – 28-го. В эти дни температура в столице Катара достигнет +38 градусов по Цельсию.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет решение об отмене или проведении соревнований за час до их начала.
 
 
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Женский марафонский забег и мужская ходьба на 50 км на чемпионате мира в Дохе, возможно, не состоятся.
 
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