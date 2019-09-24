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Предложение Эрдогана: разрешить ядерное оружие для всех или запретить

25.09.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нужно установить равенство между государствами по вопросу обладания ядерным оружием. Об этом он сообщил на пленарном заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает агентство Anadolu.

«Нас, как и всех остальных, беспокоит то, что оружие массового уничтожения используется в качестве рычага в каждом кризисе вместо его полной ликвидации», — сказал он.

Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.


В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наращивать ядерный арсенал пока другие государства «не придут в чувства». Он отметил, что его слова обращены в том числе к России и Китаю, передает РБК.

Однако в конце апреля 2019 года источники The Washington Post и CNN узнали, что Трамп поручил администрации подготовить почву для заключения соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем.
 
 
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нужно установить равенство между государствами по вопросу обладания ядерным оружием. Об этом он сообщил на пленарном...
 
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