Предложение Эрдогана: разрешить ядерное оружие для всех или запретить

«Нас, как и всех остальных, беспокоит то, что оружие массового уничтожения используется в качестве рычага в каждом кризисе вместо его полной ликвидации», — сказал он.





Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.









В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наращивать ядерный арсенал пока другие государства «не придут в чувства». Он отметил, что его слова обращены в том числе к России и Китаю, передает РБК.





Однако в конце апреля 2019 года источники The Washington Post и CNN узнали, что Трамп поручил администрации подготовить почву для заключения соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем.



