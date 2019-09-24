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Названы лучшие авиакомпании мира по версии пассажиров
Источник материала: Партизан
Сервис TripAdvisor изучил отзывы пассажиров мировых авиакомпаний за этот год и составил на их основе топ-10 лучших перевозчиков.
Замыкает рейтинг японская All Nippon Airways (ANA). Также во вторую пятерку топа вошли британский лоукостер Jet2.com, новозеландская Air New Zealand, бразильская Azul и Southwest Airlines (США).
На пятой позиции японская Japan Airlines, четвертой - Emirates (ОАЭ). "Бронзу", исходя из уровня удовлетворенности клиентов, получила тайваньская EVA Air, "серебро" - катарская Qatar Airways.
Лидером рейтинга стала сингапурская Singapore Airlines.
В отдельных категориях эксперты отметили Emirates - за лучший салон первого класса, Qatar Airways - за лучший салон бизнес-класса, Air New Zealand - за лучший премиум-эконом, Singapore Airlines - за лучший эконом класс.
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Сервис TripAdvisor изучил отзывы пассажиров мировых авиакомпаний за этот год и составил на их основе топ-10 лучших перевозчиков.
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