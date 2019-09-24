C 26 по 30 сентября Минская региональная таможня проведет прямые линии

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, на конец сентября ведомством запланировано проведение четырех прямых телефонных линий.

В частности, 26 сентября с 10.00 до 11.00 начальник отдела тарифного регулирования Ольга Игоревна Бурба ответит на вопросы в рамках темы «Порядок декларирования таможенной стоимости в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 №160». Обращаться можно по телефону (017) 218-96-40.

27 сентября с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Сроки ведения административного процесса таможенными органами». Начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Владимирович Харачинский ответит на вопросы по телефону (017) 218-95-60.

30 сентября начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы «Возмещение таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 №140». С 9.00 до 10.00 можно обращаться по телефону (017) 218-96-50.

30 сентября с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Порядок применения способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Начальник отдела взыскания таможенной задолженности Ольга Николаевна Шамрук по телефону (017) 218-96-60 ответит на вопросы в рамках данной темы.