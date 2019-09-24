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C 26 по 30 сентября Минская региональная таможня проведет прямые линии

25.09.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

C 26 по 30 сентября Минская региональная таможня проведет прямые линии
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, на конец сентября ведомством запланировано проведение четырех прямых телефонных линий.

C 26 по 30 сентября Минская региональная таможня проведет прямые линии Вернуть пошлину. Как возместить таможенные платежи на автомобиль?

В частности, 26 сентября с 10.00 до 11.00 начальник отдела тарифного регулирования Ольга Игоревна Бурба ответит на вопросы в рамках темы «Порядок декларирования таможенной стоимости в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 16.10.2018 №160». Обращаться можно по телефону (017) 218-96-40.

27 сентября с 9.00 до 10.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Сроки ведения административного процесса таможенными органами». Начальник отдела таможенных расследований Дмитрий Владимирович Харачинский ответит на вопросы по телефону (017) 218-95-60.

30 сентября начальник отдела таможенных платежей Ольга Викторовна Будник поможет разобраться в нюансах таможенного законодательства в рамках темы «Возмещение таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 10.04.2019 №140». С 9.00 до 10.00 можно обращаться по телефону (017) 218-96-50.

30 сентября с 10.00 до 11.00 состоится прямая телефонная линия на тему «Порядок применения способов обеспечения взыскания таможенных пошлин, налогов». Начальник отдела взыскания таможенной задолженности Ольга Николаевна Шамрук по телефону (017) 218-96-60 ответит на вопросы в рамках данной темы.

 
 
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