В Беларуси намерены ограничить скорость движения в городах до 50 км/ч

УГАИ МВД ответило на обращение граждан об ограничении максимальной скорости в населенных пунктах. В ведомстве не исключили, что в скором времени в населенных пунктах можно будет ездить с максимальной скоростью 50 км/ч. Сейчас этот лимит составляет 60 км/ч.

Граждане обратили внимание, что что бóльшая часть водителей движется с разрешенной скоростной погрешностью +9 км/ч. То есть на деле автомобилисты часто едут в городе со скоростью около 70 км/ч. По мнению граждан, эти «ненаказуемые» +9 км/ч создают опасность для участников дорожного движения.

«Министерством внутренних дел в рамках подготовки изменений в Правила дорожного движения прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч», – говорится в ответе на обращение граждан за подписью заместителя начальника управления ГАИ МВД Беларуси Андрея ЧЕРНЯВСКОГО.

Напомним, новую редакцию ПДД вынесли на общественное обсуждение в мае 2019 года. Работа над документом продолжается.