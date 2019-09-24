По мосту через реку Птичь, который поломала фура, разрешили ехать - но не всем

Источник материала: Tut.by

По мосту через Птичь в деревне Рожанов Октябрьского района разрешили ехать легковушкам и небольшим грузовикам, сообщили в МЧС.



Фото: МЧС

Вечером 24 сентября работы по восстановлению обрушившегося пролета деревянного моста через реку Птичь были завершены. Движение по нему разрешено для автомобилей массой не более 13 тонн.

Напомним , о повреждении деревянного 100-метрового моста через Птичь стало известно вечером 23 сентября. Специалисты провели обследование строительных конструкций и обнаружили дефекты, мост признали аварийным, движение по нему закрыли. Теперь большегрузный транспорт направляется в объезд по трассе Н4265 до деревни Катка Глусского района Могилевской области и по республиканской дороге Р 34 (32 км).

В райисполкоме сообщили, что мост вышел из строя из-за недобросовестного водителя большегруза. «Установленная грузоподъемность моста (максимально возможная нагрузка, которую можно пропускать по мосту с определенной скоростью. — Прим. TUT.BY) — 23 тонны, но кто-то решил, что правила не для него, — и вот результат».