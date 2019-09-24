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По мосту через реку Птичь, который поломала фура, разрешили ехать - но не всем
Источник материала: Tut.by
По мосту через Птичь в деревне Рожанов Октябрьского района разрешили ехать легковушкам и небольшим грузовикам,
Вечером 24 сентября работы по восстановлению обрушившегося пролета деревянного моста через реку Птичь были завершены. Движение по нему разрешено для автомобилей массой не более 13 тонн.
В райисполкоме сообщили, что мост вышел из строя из-за недобросовестного водителя большегруза. «Установленная грузоподъемность моста (максимально возможная нагрузка, которую можно пропускать по мосту с определенной скоростью. — Прим. TUT.BY) — 23 тонны, но кто-то решил, что правила не для него, — и вот результат».
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Движение по мосту через Птичь в деревне Рожанов Октябрьского района разрешено для легковушек и небольших грузовиков,
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