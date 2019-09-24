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По мосту через реку Птичь, который поломала фура, разрешили ехать - но не всем

25.09.2019 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По мосту через Птичь в деревне Рожанов Октябрьского района разрешили ехать легковушкам и небольшим грузовикам, сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Вечером 24 сентября работы по восстановлению обрушившегося пролета деревянного моста через реку Птичь были завершены. Движение по нему разрешено для автомобилей массой не более 13 тонн.

Напомним, о повреждении деревянного 100-метрового моста через Птичь стало известно вечером 23 сентября. Специалисты провели обследование строительных конструкций и обнаружили дефекты, мост признали аварийным, движение по нему закрыли. Теперь большегрузный транспорт направляется в объезд по трассе Н4265 до деревни Катка Глусского района Могилевской области и по республиканской дороге Р 34 (32 км).

В райисполкоме сообщили, что мост вышел из строя из-за недобросовестного водителя большегруза. «Установленная грузоподъемность моста (максимально возможная нагрузка, которую можно пропускать по мосту с определенной скоростью. — Прим. TUT.BY) — 23 тонны, но кто-то решил, что правила не для него, — и вот результат».

 
 
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Движение по мосту через Птичь в деревне Рожанов Октябрьского района разрешено для легковушек и небольших грузовиков,
 
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