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«Убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей». Калюжный высказался о выдаче паспортов канадцам
Источник материала: Tut.by
Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Алексей Калюжный высказался о решении натурализовать канадцев Франсиса Паре и Шейна Принса.
«Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду», — приводит слова Калюжного
Напомним, что минское «Динамо» вывело из-под лимита Франсиса Паре и Шейна Принса, которым было предложено получить белорусское гражданство еще до того, как они сыграли первые матчи за «зубров» в КХЛ.
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«Убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей». Калюжный высказался о выдаче паспортов канадцам
Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Алексей Калюжный высказался о решении натурализовать канадцев Франсиса Паре и Шейна Принса.
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