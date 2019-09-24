«Убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей». Калюжный высказался о выдаче паспортов канадцам

Источник материала: Tut.by

Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Алексей Калюжный высказался о решении натурализовать канадцев Франсиса Паре и Шейна Принса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Как тренер, я понимаю. Хотел бы иметь в своей сборной игроков уровня Паре. Но есть и другая сторона. Каждый паспорт режет мне сердце. Какое-то убийство мечты у ребят, которые приходят в хоккей. Которые мечтают когда-то оказаться в составе сборной Беларуси на льду», — приводит слова Калюжного Tribuna.com со ссылкой программу «Спорт-Кадр» .

Напомним, что минское «Динамо» вывело из-под лимита Франсиса Паре и Шейна Принса, которым было предложено получить белорусское гражданство еще до того, как они сыграли первые матчи за «зубров» в КХЛ.