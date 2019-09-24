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Это наша безопасность!

25.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Это наша безопасность!

В текущем году в республике зарегистрирован ряд происшествий с участием и по вине пешеходов. Только за январь — август 2019 года зарегистрировано 668 (32,3% от общего количества ДТП) происшествий, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов, в результате которых 109 человек погибли и 587 получили ранения.

На территории нашего района в текущем году к административной ответственности привлечено 730 пешеходов и велосипедистов, 263 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, 294 были не обозначены световозвращающими элементами в темное время суток.

Исследования показывают, что использование фликера в разы уменьшает риск наезда в темное время суток. Человек или велосипед с отражателем начинают светиться при ближнем свете фар на расстоянии 140-150 метров, при дальнем — дистанция увеличивается до 400 метров. У водителя появляется шанс избежать наезда. Так что совет один — найти возможность обозначить себя на дороге! Став видимым в темноте и соблюдая Правила дорожного движения, человек практически обезопасит себя от неприятностей.

ОГАИ Вороновского РОВД обращает особое внимание и убедительно просит граждан, которые видят, что по проезжей части передвигается пьяный и (или) не обозначенный световозвращателем пешеход, — незамедлительно сообщить об этом в Вороновский РОВД по телефону 102. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

 
 
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В текущем году в республике зарегистрирован ряд происшествий с участием и по вине пешеходов. Только за январь — август 2019 года зарегистрировано 668 (32,3% от общего...
 
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