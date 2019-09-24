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Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках

25.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусбанк предупреждает о телефонных мошенниках

Беларусбанк сообщает о фактах телефонного мошенничества — неизвестные просили клиентов предоставить личные данные, сообщили БЕЛТА в банке.

О таких звонках в сентябре проинформировали десятки граждан. В частности, мошенники представлялись сотрудниками банка, говорили, что в личном кабинете пользователя находится заявка на кредит в Br5 тыс., и требовали паспортные данные для отмены операции.

В Беларусбанке напоминают, что если заявку на кредит (в том числе через интернет-банкинг, М-банкинг, сайт банка, инфокиоск, контакт-центр) клиент не оформлял или ее направили по ошибке, банковские работники информацию личного характера (паспортные данные, номера счетов, остатки денежных средств на счетах и др.) не запрашивают.

https://www.belta.by

 
 
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Беларусбанк сообщает о фактах телефонного мошенничества — неизвестные просили клиентов предоставить личные данные, сообщили БЕЛТА в банке. О таких звонках в...
 
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