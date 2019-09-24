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В Гродно мужчина должен был фирме микрозаймов: проценты больше займа в 49 раз. Прокуратура возмутилась

25.09.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно микрофинансовая организация подала в суд на должника и просила взыскать с него 100 рублей займа, проценты за пользование займом в сумме 20 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4880 рублей и госпошлину в размере 250 рублей. Всего — 5250 рублей. Суд Октябрьского района Гродно иск удовлетворил, но в дело вмешалась прокуратура области, сообщает Генеральная прокуратура.


фото: pixabay.com

Фирма «ЭкспрессМани» обратилось с иском в суд в связи с невозвратом должником всей суммы заемных денежных средств. Заочным решением суда Октябрьского района Гродно исковые требования организации удовлетворены в полном объеме.

Изучив гражданское дело, прокуратура Гродненской области установила, что ответчик прекратил исполнять обязательства по договору в июле 2014 года, а иск фирма подала только спустя 4 года.

За это время сумма процентов превысила заем почти в 49 раз.

По мнению прокуратуры, в связи с ненадлежащим извещением о месте и времени рассмотрения дела ответчик не смог ходатайствовать об уменьшении процентов из-за их явной несоразмерности. Судебное решение было опротестовано.

Областной суд отменил заочное решение суда Октябрьского района Гродно и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в пользу ООО «ЭкспрессМани» взыскано всего 1025 рублей.

Решение суда стороны не обжаловали, оно вступило в законную силу.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно микрофинансовая организация подала в суд на должника. Суд Октябрьского района Гродно иск удовлетворил, но в дело вмешалась прокуратура области.
 
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