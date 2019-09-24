Участились случаи возгорания автомобилей. Советы спасателей

Источник материала: Новости Дзержинска

Участились случаи возгорания автомобилей, поэтому спасателям хотелось бы напомнить некоторые правила безопасности.

Ежегодное прохождение технического осмотра и правильное своевременное обслуживание вашего автомобиля, безусловно, поможет предотвратить возникновение неисправностей.

Что же все- таки делать, если загорелся автомобиль?

Как правило, первый признак такой чрезвычайной ситуации — это дым из-под капота. Самое важное, как и в любой другой экстремальной ситуации – не паниковать. При первых признаках возгорания немедленно остановитесь, выключите зажигание, заберите документы и выйдите из салона.

Вызовите пожарную службу по телефонам «101» или «112». Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами. Если дым идет из-под капота, его нужно открывать осторожно. Широко распахивать капот не стоит: приток кислорода только даст огню разгореться.

Можно сделать щель при помощи подручных средств: палки, доски, лопаты. Тушите пожар только в его начальной стадии. Не пытайтесь бороться с большим огнем. Если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину – не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей.