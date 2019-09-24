Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Второй день белорусский рубль существенно дешевеет к доллару и евро в начале торгов 25 сентября. Биткойн -1397.33.

Курс доллара вырос на 0,0099 рубля до 2,0713 BYN/USD и оказался на максимуме за 13 дней.

Курс евро поднялся на 0,0096 рубля до 2,2765 BYN/EUR до максимума за 12 дней. Напомним, что по итогам торгов понедельника евровалюта рухнула до минимума за 2 года и 2 месяца.

Курс российского рубля упал на 0,0066 рубля до 3,2312 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 8323.7$ (-1397.33);

Bitcоin Cash/ВСС – 220.71$ (-68.15);

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