Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 26 сентября

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные заморозки до 3 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В четверг прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.





Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 8-10, в северо-восточных районах местами ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 12-18 градусов тепла.