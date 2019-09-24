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Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 26 сентября

25.09.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночные заморозки до 3 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 26 сентября

В четверг прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в южных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется восточный 4-9 м/с.

Ночные заморозки до -3°С ожидаются в Беларуси 26 сентября

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, по юго-западу - плюс 8-10, в северо-восточных районах местами ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 12-18 градусов тепла.

 
 
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  Ночные заморозки до 3 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 26 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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