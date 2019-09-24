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На польско-белорусской границе задержали россиян с рекордной партией наркотиков более 50 кг.
25.09.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На польско-белорусской границе задержали россиян с рекордной партией наркотиков более 50 кг, ими можно было одурманить миллион людей.
21 сентября 2019 на польско-белорусской границе при выезде из Евросоюза в сторону Беларуси через пункт пропуска Слaватычe (сопредельный ему в Беларуси на юге от Бреста КПП Домачево) в легковой машине, которой передвигались мужчина и женщина с российскими паспортами нашли огромную партию наркотиков.
Наркотическое вещество МДМА расфасованное в многочисленные пакеты было спрятано в полу и иных полостях автомобиля.
Это рекордная партия наркотиков выявленная на этом участке границы. Её вес более 50 кг, стоимость на чёрном рынке в
Россияне арестованы им грозит минимум 3 года тюрьмы.
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На польско-белорусской границе задержали россиян с рекордной партией наркотиков более 50 кг, ими можно было одурманить миллион людей. 21 сентября 2019 на...
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