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Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей
25.09.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любовь Николаевна Шибанская-Варченко - дочь одного из защитников Брестской крепости, лейтенанта Николая Шибанского. В 1941-м гитлеровское наступление застало семью в цитадели, в доме, где были расквартированы офицеры. В те страшные дни многие дети стали сиротами, а женщины – вдовами.
Совет лидеров молодежи Ленинского района навестил Любовь Николаевну в день ее 90-летия. Поздравили с юбилеем, вручили подарок и от совета ветеранов Ленинского района г. Бреста.
Молодые люди на протяжении 2-х лет шефствуют над пожилой женщиной. Не забывают поздравить с праздниками, знаменательными датами и просто навестить.
Любовь Николаевна, с юбилеем! Крепкого здоровья и долголетия!
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Любовь Николаевна Шибанская-Варченко - дочь одного из защитников Брестской крепости, лейтенанта Николая Шибанского. В 1941-м гитлеровское наступление застало...
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