 Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей

Источник материала: Виртуальный Брест

Любовь Николаевна Шибанская-Варченко - дочь одного из защитников Брестской крепости, лейтенанта Николая Шибанского. В 1941-м гитлеровское наступление застало семью в цитадели, в доме, где были расквартированы офицеры. В те страшные дни многие дети стали сиротами, а женщины – вдовами.





Совет лидеров молодежи Ленинского района навестил Любовь Николаевну в день ее 90-летия. Поздравили с юбилеем, вручили подарок и от совета ветеранов Ленинского района г. Бреста.







Молодые люди на протяжении 2-х лет шефствуют над пожилой женщиной. Не забывают поздравить с праздниками, знаменательными датами и просто навестить.





Любовь Николаевна, с юбилеем! Крепкого здоровья и долголетия!