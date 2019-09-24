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Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей

25.09.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Любовь Николаевна Шибанская-Варченко - дочь одного из защитников Брестской крепости, лейтенанта Николая Шибанского. В 1941-м гитлеровское наступление застало семью в цитадели, в доме, где были расквартированы офицеры. В те страшные дни многие дети стали сиротами, а женщины – вдовами.

Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей

Совет лидеров молодежи Ленинского района навестил Любовь Николаевну в день ее 90-летия. Поздравили с юбилеем, вручили подарок и от совета ветеранов Ленинского района г. Бреста.

Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей
 Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей

Молодые люди на протяжении 2-х лет шефствуют над пожилой женщиной. Не забывают поздравить с праздниками, знаменательными датами и просто навестить.

Любовь Николаевна Шибанская-Варченко отметила 90-летний юбилей

Любовь Николаевна, с юбилеем! Крепкого здоровья и долголетия!

 
Теги: Брест
 
 
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  Любовь Николаевна Шибанская-Варченко - дочь одного из защитников Брестской крепости, лейтенанта Николая Шибанского. В 1941-м гитлеровское наступление застало...
 
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