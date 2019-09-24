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Белгидромет предупреждает о ночных заморозках

25.09.2019 13:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о ночных заморозках.

По информации Белгидромета, в ночные часы на 26 и 27 сентября (четверг и пятница) в северо-восточных районах республики на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0, -3°С.

Днем 25 сентября в Минске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Бресте будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха +15..+17°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Витебске ожидается переменная облачность, без осадков. На почве и в окрестностях города местами в воздухе заморозки 0, -2. Температура воздуха +12..+14°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Гомеле будет облачно с прояснениями, ожидаются ратковременные дожди (вероятность осадков 80-90 %). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В Гродно завтра также прогнозруется переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха +15..+17°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Переменная облачность ожидается и в Могилеве. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Температура воздуха +15..+17°C. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Напомним, что ранее Белгидромет уже предупреждал о ночных заморозках.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды предупреждает о ночных заморозках.
 
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