В Беларуси в 2021 году пройдет чемпионат Европы по футболу среди девушек

Источник материала: Аргументы и факты

В словенской Любляне состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА. По результатам встречи Беларусь была избрана хозяйкой женского континентального первенства среди молодежных сборных в 2021 году.

Представители Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) отмечают, что прежде наша страна дважды становилась хозяйкой крупных футбольных форумов среди женских сборных – в 2009 и 2016 годах.

Как заявил председатель АБФФ Владимир БАЗАНОВ, предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. «Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше – и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами», – отметил специалист.

Владимир Базанов добавил, что Беларусь не скрывает своего стремления как можно скорее провести в стране топ-соревнования УЕФА. Поэтому право на проведение финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года – очередной шаг в намеченном направлении.