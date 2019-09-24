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В Беларуси в 2021 году пройдет чемпионат Европы по футболу среди девушек

25.09.2019 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси в 2021 году пройдет чемпионат Европы по футболу среди девушек
Фото из открытых источников

В словенской Любляне состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА. По результатам встречи Беларусь была избрана хозяйкой женского континентального первенства среди молодежных сборных в 2021 году.

В Беларуси в 2021 году пройдет чемпионат Европы по футболу среди девушек Беларусь выразила желание принять чемпионат Европы по легкой атлетике-2024

Представители Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) отмечают, что прежде наша страна дважды становилась хозяйкой крупных футбольных форумов среди женских сборных – в 2009 и 2016 годах.

Как заявил председатель АБФФ Владимир БАЗАНОВ, предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. «Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше – и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами», – отметил специалист.

Владимир Базанов добавил, что Беларусь не скрывает своего стремления как можно скорее провести в стране топ-соревнования УЕФА. Поэтому право на проведение финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года – очередной шаг в намеченном направлении.

 
 
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Это уже третий крупный женский футбольный турнир, который доверили проводить нашей стране.
 
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