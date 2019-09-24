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Официально: грядущий кроссовер Aston Martin получит 542-сильный битурбо-V8

25.09.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первые снимки с испытаний своего «паркетника» DBX британская компания Aston Martin обнародовала еще осенью прошлого года. Премьера новинки состоится до конца года, а сейчас англичане решили раскрыть характеристики силовой установки кроссовера.


В Aston Martin подтвердили, что первый в истории марки SUV получит 4-литровый V8 с турбонаддувом, который компания приобретает у Mercedes-AMG и уже устанавливает на спорткары DB11 и Vantage. На DBX он будет развивать 542 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента, позволяя кроссоверу разгоняться до максимальных 290 км/ч (время набора первой «сотни» будет обнародовано позже).


Также известно, что с таким мотором DBX во время испытаний проезжал круг Нюрбургринга менее чем за 8 минут. Напомним, что построен кроссовер Aston Martin на новой платформе, которая также будет использована при разработке электрического седана под брендом Lagonda.


Все подробности о DBX компания раскроет в декабре, когда состоится дебютный показ автомобиля.

 
 
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Премьера первого кроссовера Aston Martin состоится в декабре, а пока англичане раскрыли характеристики силовой установки DBX.
 
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