Официально: грядущий кроссовер Aston Martin получит 542-сильный битурбо-V8

Источник материала: Tut.by

Первые снимки с испытаний своего «паркетника» DBX британская компания Aston Martin обнародовала еще осенью прошлого года. Премьера новинки состоится до конца года, а сейчас англичане решили раскрыть характеристики силовой установки кроссовера.





В Aston Martin подтвердили, что первый в истории марки SUV получит 4-литровый V8 с турбонаддувом, который компания приобретает у Mercedes-AMG и уже устанавливает на спорткары DB11 и Vantage. На DBX он будет развивать 542 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента, позволяя кроссоверу разгоняться до максимальных 290 км/ч (время набора первой «сотни» будет обнародовано позже).





Также известно, что с таким мотором DBX во время испытаний проезжал круг Нюрбургринга менее чем за 8 минут. Напомним, что построен кроссовер Aston Martin на новой платформе, которая также будет использована при разработке электрического седана под брендом Lagonda.





Все подробности о DBX компания раскроет в декабре, когда состоится дебютный показ автомобиля.