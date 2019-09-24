|
Официально: грядущий кроссовер Aston Martin получит 542-сильный битурбо-V8
Источник материала: Tut.by
Первые
В Aston Martin подтвердили, что первый в истории марки SUV получит 4-литровый V8 с турбонаддувом, который компания приобретает у Mercedes-AMG и уже устанавливает на спорткары DB11 и Vantage. На DBX он будет развивать 542 лошадиных силы и 700 Нм крутящего момента, позволяя кроссоверу разгоняться до максимальных 290 км/ч (время набора первой «сотни» будет обнародовано позже).
Также известно, что с таким мотором DBX во время испытаний проезжал круг Нюрбургринга менее чем за 8 минут. Напомним, что построен кроссовер Aston Martin на новой платформе, которая также будет использована при разработке электрического седана под брендом Lagonda.
Все подробности о DBX компания раскроет в декабре, когда состоится дебютный показ автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьера первого кроссовера Aston Martin состоится в декабре, а пока англичане раскрыли характеристики силовой установки DBX.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)