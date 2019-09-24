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Украинцы испытали новейшие минометы
Источник материала: Tut.by
В одной из частей ВС Украины испытали новые мобильные минометы БАРС-8ММК. С таким вооружением украинские военные имеют дело впервые. Процесс учений попал на видел,
Во время приемки военнослужащие проверили такетико-технические характеристики оружия и провели стрельбы.
БАРС-8ММК — это автоматизированная минометная система калибра 120 мм. Она оснащена системой автоматического развертывания, наведения и управления огнам. Информация о поле боя отображается на электронной карте, возможна корректировка огня и контроль эффективности стрельбы.
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Такое оружие появилось в армии Украины впервые.
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