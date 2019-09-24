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Никита Джигурда приехал в Минск и сразу отправился в одну из шаурменных
Источник материала: Tut.by
Российский актер украинского происхождения Никита Джигурда приехал в Минск. Судя по всему, в Беларусь его пригласили представители фастфуда, а точнее, донерная Papa Döner для съемок в рекламе. Видео из столичного кафе
На видео, которое сеть фастфуда разместила у себя в соцсетях, Никита Джигурда в костюме ангела нахваливает местную шаурму. Съемки рекламного ролика проходили в заведении в микрорайоне Уручье.
Отметим, что бренд Papa Döner не в первый раз снимает рекламные ролики со звездами российского шоу-бизнеса. Так, минскую шаурму уже рекламировал актер Стас Барецкий — вот видео.
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Российский актер украинского происхождения Никита Джигурда приехал в Минск. Судя по всему, в Беларусь его пригласили представители фастфуда для съемок в рекламе.
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