Никита Джигурда приехал в Минск и сразу отправился в одну из шаурменных

Источник материала: Tut.by

Российский актер украинского происхождения Никита Джигурда приехал в Минск. Судя по всему, в Беларусь его пригласили представители фастфуда, а точнее, донерная Papa Döner для съемок в рекламе. Видео из столичного кафе появилось в Instagram бренда.



Фото: скриншот видео Instagram stories

На видео, которое сеть фастфуда разместила у себя в соцсетях, Никита Джигурда в костюме ангела нахваливает местную шаурму. Съемки рекламного ролика проходили в заведении в микрорайоне Уручье.

Отметим, что бренд Papa Döner не в первый раз снимает рекламные ролики со звездами российского шоу-бизнеса. Так, минскую шаурму уже рекламировал актер Стас Барецкий — вот видео.

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