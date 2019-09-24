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Почти полкилометра вверх. В Нью-Йорке построили самое высокое жилое здание в мире

25.09.2019 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нью-Йорке появилось самое высокое жилое здание, которое уже достигло отметки в 472 метра. Как выглядит это сооружение и в чем его особенности, рассказывает Deezen.


Здание находится в Манхэттене называется «Башня Центрального парка». Его спроектировала архитектурная фирма Adrian Smith + Gordon Gill для компании Extell. Здание выделяется на фоне остальных не только высотой, но и отражающим внешним видом (достигается благодаря стеклу и сатинированной нержавеющей стали).


До 32-го этажа в здании будут гостиница, семиэтажный магазин и спортивно-развлекательный центр. А выше будут располагаться квартиры. Всего их будет 179 — от двухкомнатных до восьмикомнатных. Площадь — от 133 квадратных метров до 1626 квадратных метров.


Техасская фирма Rottet Studio разработала интерьеры для квартир. Проект предполагает деревянный паркет, мраморные стойки и кожаную мебель.





— Башня Центрального парка — это вершина развития в Нью-Йорке и во всем мире, — говорит основатель Extell Гари Барнетт.

Архитектурная фирма Adrian Smith + Gordon Gill создала ряд впечатляющих сооружений, среди них — Башня Королевства в Джидде (Саудовская Аравия), высота которой, как ожидается, превысит тысячу метров — она ​​обгонит дубайскую Бурдж-Халифа как самое высокое здание в мире.

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