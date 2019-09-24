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В Беларуси в 2020 году увеличится объём строительства жилья для многодетных семей
25.09.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В этом году для многодетных семей планируется построить 12 тыс. квартир. «Составляются планы на следующий год, они будут значительно выше», — сказал Владимир Кухарев. По его словам, финансирование обеспечено в полном объеме, выделены кредитные ресурсы.
Вице-премьер отметил, что серьезный толчок для участия многодетных семей в жилищном строительстве даст возможность использования на эти цели семейного капитала. Ранее им зачастую приходилось отказываться от строительства квартир, поскольку кредит не покрывал всю сумму.
По информации БелТА.
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