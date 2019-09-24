В Беларуси в 2020 году увеличится объём строительства жилья для многодетных семей

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличится объем строительства жилья для многодетных семей. Об этом заявил журналистам в Минске на открытии международной строительной выставки «Будпрагрэс» заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

В этом году для многодетных семей планируется построить 12 тыс. квартир. «Составляются планы на следующий год, они будут значительно выше», — сказал Владимир Кухарев. По его словам, финансирование обеспечено в полном объеме, выделены кредитные ресурсы.

Вице-премьер отметил, что серьезный толчок для участия многодетных семей в жилищном строительстве даст возможность использования на эти цели семейного капитала. Ранее им зачастую приходилось отказываться от строительства квартир, поскольку кредит не покрывал всю сумму.

По информации БелТА.