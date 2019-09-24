Источник материала: Новости Волковыска

Белорусы в 2018 году чаще всего выбирали для отдыха Египет, Турцию и Украину, на пятом месте рейтинга расположилась Россия. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Ко Всемирному дню туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября, Белстат опубликовал обзор, согласно которому, в Египте в прошлом году отдохнули 212 тысяч организованных туристов из Беларуси. В Турции отдохнули 151,4 тысячи человек, в Украине — 122,1 тысячи. В топ-5 популярных среди белорусов стран также попали Болгария и Россия. По итогам 2018 года Россию посетили 47 тысяч организованных туристов из Беларуси, в Болгарии побывали 49,8 тысячи.

Выездной туристический поток из Беларуси с учетом пересечений государственной границы Республики Беларусь на открытом белорусско-российском участке в 2018 году составил 9,3 млн человек.

В 2018 году численность туристов и экскурсантов, организованно выехавших из Беларуси за рубеж, составила 850,7 тыс. человек. Граждане Беларуси посетили 123 страны мира. Средняя продолжительность пребывания белорусских туристов за рубежом — 8 дней.

География путешествий белорусских туристов также включает территориально удаленные страны (более 8000 км), такие как Панама (2 человека), Сент-Люсия (3 человека), Ангилья (3 человека), Гватемала (1 человек).