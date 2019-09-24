Доллар и евро еще подорожали

Её значение с начала недели подскочило в цене уже на 1,19%. Это в 2 раза больше, чем было по итогам августа.





Курс доллара вырос ещё на 0,0131 рубля до 2,0745 BYN/USD до максимума за 14 дней. Укрепление доллара идёт уже третий день подряд. За это время его курс подскочил на 0,0333 BYN.





Напомним, что в прошедшую пятницу американец упал до минимума за 51 день.





Курс евро подскочил на 0,0140 BYN до 2,2809 BYN/EUR. Евро за два дня вырос на 0,0305 BYN, покинув минимум за 795(!) дней, на котором он оказался по итогам торгов понедельника 23 сентября.





Курс российского рубля упал на 0,0072 BYN до 3,2306 BYN/100 RUB, покинув максимум за 85 дней, на котором он оказался после вчерашнего рывка вверх сразу на 0,0349 BYN.





Россия

Центробанк России сегодня примет решение ослабить российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:





официальный курс доллара вырастет на 48 копеек до 64,1873 RUB/USD;

официальный курс евро вырастет примерно на 59 копеек до 70,61 RUB/EUR.

Напомним, что вчера курс евро в России упал до минимума за 1,5 года.