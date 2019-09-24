ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро еще подорожали

25.09.2019 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль уже второй раз девальвировался и к доллару, и к евро. Это позволило валютной корзине подорожать ещё на 0,19%.

Её значение с начала недели подскочило в цене уже на 1,19%. Это в 2 раза больше, чем было по итогам августа.

Курс доллара вырос ещё на 0,0131 рубля до 2,0745 BYN/USD до максимума за 14 дней. Укрепление доллара идёт уже третий день подряд. За это время его курс подскочил на 0,0333 BYN.

Напомним, что в прошедшую пятницу американец упал до минимума за 51 день.

Курс евро подскочил на 0,0140 BYN до 2,2809 BYN/EUR. Евро за два дня вырос на 0,0305 BYN, покинув минимум за 795(!) дней, на котором он оказался по итогам торгов понедельника 23 сентября.

Курс российского рубля упал на 0,0072 BYN до 3,2306 BYN/100 RUB, покинув максимум за 85 дней, на котором он оказался после вчерашнего рывка вверх сразу на 0,0349 BYN.

Россия

Центробанк России сегодня примет решение ослабить российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:

официальный курс доллара вырастет на 48 копеек до 64,1873 RUB/USD;
официальный курс евро вырастет примерно на 59 копеек до 70,61 RUB/EUR.
Напомним, что вчера курс евро в России упал до минимума за 1,5 года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль уже второй раз девальвировался и к доллару, и к евро. Это позволило валютной корзине подорожать ещё на 0,19%.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ с 26 сентября усилит контроль за пассажирскими перевозками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика