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Макей собрался в Саудовскую Аравию

25.09.2019 13:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках 74-й Генассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии Ибрагимом Абдулазизом Аль-Ассафом.



Аль-Ассаф еще раз пригласил Макея посетить Эр-Рияд с рабочим визитом в ближайшее время.

Также стороны подтвердили заинтересованность в развитии взаимодействия двух стран в сельском хозяйстве, промпроизводстве и информационных технологиях. 

Министры договорились активизировать работу совместного комитета по сотрудничеству. Последний раз он собирался в 2016 году. 

Как сообщает МИД, обсуждалось и расширение взаимного дипломатического присутствия.

Как напоминает reform.by, ранее в сентябре Лукашенко называл Саудовскую Аравию в числе альтернативных поставщиков нефти для белорусских НПЗ.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках 74-й Генассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии...
 
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