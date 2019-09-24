"Спокойно, Маша, я - Масловский. Ты не станешь депутатом": айтишник бросил вызов "мисс" Василевич

Его поддержали другие популярные ютуб-блогеры: Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Артем Шапаров, Павел Спирин, Сергей Тихановский. Все они планируют провести пикет возле магазина «Корона» на Кальварийской в Минске 26 сентября с 14.00 до 22.00.









Кто такой Николай Масловский?





«Я профессиональный айтишник, у меня два высших образования: экономическое (инженер-экономист) — БНТУ, и инженер-программист — БГУ. Работал экономистом на заводе холодильников несколько лет, потом перешел в автоматизацию крупного бизнеса: «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Сибнефть», много-много разных проектов.





Нашей ниве ». Я работал в EPAM главным специалистом по автоматизации. Я довольно крутой айтишник. На текущий момент я индивидуальный предприниматель, решил никуда не уезжать из страны, хотя возможностей хватает», — рассказал он «».





против нашей красавицы народной Марии Василевич. «В политику я полез не потому, что хочу быть народным избранником и хочу регалий, хотя у меня большие замыслы. С помощью блогеров решил выразить протест





Нужно привлекать интернет, СМИ, лозунг должен быть примерно такой: «Спокойно, Маша, я - Масловский, ты не станешь депутатом».





Для Масловского Кальварийский округ родной.





«Мы сразу решили прокатить Машу, потому что это никакой кандидат, она начинает свою деятельность с использования административного ресурса. На данный момент собрано уже 400 подписей. Но как говорит мой друг Кабанов, даже если соберем 1500 подписей, то может «оказаться» 998 настоящих. Всегда ведь можно нажать на кого-то».





Поделился вероятный кандидат и своими впечатлениями от разговоров с людьми.





«Мы уже поговорили с 800 избирателями. Встретили, наверное, только человек пять-шесть, которые топят за эту власть, остальные недовольны, хотят перемен. Около 20% готовы ставить подписи, остальные боятся. Человек 15 сказали, что их попросили поставить подписи за Машу и они будут за нее голосовать».









Какие у Масловского политические убеждения?





«Я беспартийный. По убеждениям я либертарианец. Мой принцип — живи сам и не мешай другим. Активно поддерживаю биткоины, зашифрованные электронные почты и мессенджеры.





Я очень не люблю, когда государство влазит в личную жизнь человека. Выступаю за сохранение частной информации. Блогером стал после марша "тунеядцев" два года назад, когда людей поделили на два лагеря».