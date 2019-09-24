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Обман и фальсификация: гендиректор БЕЛДЖИ отрицает, что в России Geely дешевле
Источник материала: Партизан
«Завод выходит на проектную мощность. Сейчас мы выпускаем 100−110 автомобилей за смену», — рассказал Геннадий Свидерский, и. о. директора «БЕЛДЖИ». По его словам, 60 процентов наших машин продается в России. Но, вопреки слухам, они не стоят там дешевле, чем в Беларуси.
По словам Геннадия Свидерского, в 2019 году завод уже произвел более 12 тысяч автомобилей. Только в этом месяце выпущено 2 тысячи машин. Эти темпы позволяют говорить, что завод «БЕЛДЖИ» практически вышел на свою проектную мощность.
На рынке Беларуси были проданы 40% выпущенных автомобилей, 60% ушли в Россию. Но завод рассчитывает в 2020 году расширить рынки сбыта. Уже проходят переговоры с балканскими странами, Арменией, Казахстаном, Украиной, Литвой.
Для продажи Geely в Европе необходимо привести автомобили к экологическим нормам Евро-6. Пока белорусские Geely отвечают нормам Евро-5. Один из путей достижения этой цели — установка газового оборудования. Второй вариант — модернизация существующих моделей. Так, флагманский Geely Atlas в 2020 году обновится, в том числе его выхлоп приведут к нормам Евро-6.
— До 70% покупателей Geely — это физические лица. И это наиболее объективная оценка потребительских качеств белорусских автомобилей, — уточнил Свидерский.
План по выпуску на 2020 год еще не сформирован, он будет известен в ноябре. Но по предварительным оценкам, объем выпуска составит 30−35 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч планируется реализовать на внутреннем рынке и 20−25 тысяч пойдут на экспорт.
Прокомментировал Геннадий Свидерский и ситуацию с разницей в ценах на авто на белорусском и российском рынках.
— Сообщения, что в Смоленске можно купить процентов на 40 дешевле нашу машину, — это просто обман и фальсификация. Они (продавцы. — Прим. ред.) не являются официальными дилерами (…). Если посмотреть информацию на сайте официального дилера, то мы увидим, что цена может меняться только в пределах колебания курса российского и белорусского рубля.
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«Завод выходит на проектную мощность. Сейчас мы выпускаем 100−110 автомобилей за смену», — рассказал Геннадий Свидерский, и. о. директора «БЕЛДЖИ». По его словам, 60...
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