ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обман и фальсификация: гендиректор БЕЛДЖИ отрицает, что в России Geely дешевле

25.09.2019 13:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Завод выходит на проектную мощность. Сейчас мы выпускаем 100−110 автомобилей за смену», — рассказал Геннадий Свидерский, и. о. директора «БЕЛДЖИ». По его словам, 60 процентов наших машин продается в России. Но, вопреки слухам, они не стоят там дешевле, чем в Беларуси.



По словам Геннадия Свидерского, в 2019 году завод уже произвел более 12 тысяч автомобилей. Только в этом месяце выпущено 2 тысячи машин. Эти темпы позволяют говорить, что завод «БЕЛДЖИ» практически вышел на свою проектную мощность.

На рынке Беларуси были проданы 40% выпущенных автомобилей, 60% ушли в Россию. Но завод рассчитывает в 2020 году расширить рынки сбыта. Уже проходят переговоры с балканскими странами, Арменией, Казахстаном, Украиной, Литвой. 

Для продажи Geely в Европе необходимо привести автомобили к экологическим нормам Евро-6. Пока белорусские Geely отвечают нормам Евро-5. Один из путей достижения этой цели — установка газового оборудования. Второй вариант — модернизация существующих моделей. Так, флагманский Geely Atlas в 2020 году обновится, в том числе его выхлоп приведут к нормам Евро-6.

— До 70% покупателей Geely — это физические лица. И это наиболее объективная оценка потребительских качеств белорусских автомобилей, — уточнил Свидерский.

План по выпуску на 2020 год еще не сформирован, он будет известен в ноябре. Но по предварительным оценкам, объем выпуска составит 30−35 тысяч автомобилей, из которых 10 тысяч планируется реализовать на внутреннем рынке и 20−25 тысяч пойдут на экспорт.


Прокомментировал Геннадий Свидерский и ситуацию с разницей в ценах на авто на белорусском и российском рынках.

— Сообщения, что в Смоленске можно купить процентов на 40 дешевле нашу машину, — это просто обман и фальсификация. Они (продавцы. — Прим. ред.) не являются официальными дилерами (…). Если посмотреть информацию на сайте официального дилера, то мы увидим, что цена может меняться только в пределах колебания курса российского и белорусского рубля.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Завод выходит на проектную мощность. Сейчас мы выпускаем 100−110 автомобилей за смену», — рассказал Геннадий Свидерский, и. о. директора «БЕЛДЖИ». По его словам, 60...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно мужчина должен был фирме микрозаймов: проценты больше займа в 49 раз. Прокуратура возмутилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика