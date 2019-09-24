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Эхо Чернобыля? Гомельчанин нашел в сарае фонящие часы

25.09.2019 12:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 сентября в 11-20 к гомельским спасателям обратился мужчина с просьбой проверить корабельные часы на наличие радиоактивного излучения.



В ходе разбирательства было установлено, что при наведении порядка в хозяйственной постройке родственников он обнаружил корабельные часы, которые решил передать в МЧС для проверки на наличие радиации.

Дозиметр показал, что показатели излучения незначительно превышают естественный фон. На расстоянии метра от часов они имеют естественное значение. 

Угрозы заражения окружающей среды нет. Принимается решение о дальнейшем месте временного хранения часов и их утилизации.
 
 
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24 сентября в 11-20 к гомельским спасателям обратился мужчина с просьбой проверить корабельные часы на наличие радиоактивного излучения.
 
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