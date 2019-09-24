Эхо Чернобыля? Гомельчанин нашел в сарае фонящие часы









В ходе разбирательства было установлено, что при наведении порядка в хозяйственной постройке родственников он обнаружил корабельные часы, которые решил передать в МЧС для проверки на наличие радиации.





Дозиметр показал, что показатели излучения незначительно превышают естественный фон. На расстоянии метра от часов они имеют естественное значение.





Угрозы заражения окружающей среды нет. Принимается решение о дальнейшем месте временного хранения часов и их утилизации.