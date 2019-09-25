Модернизация средств учёта электрической энергии продолжается

Источник материала: Клiч Радзiмы

Электросчетчик есть в каждом доме. Этот прибор настолько привычен, что мы его просто не замечаем и мало кого интересуют его технические характеристики. Так по состоянию на 01.09.2019 г. у потребителей Шарковщинского района в эксплуатации находятся 2757 индукционных прибора учёта (31% от общего количества), в подавляющем большинстве со сроком эксплуатации более 30 лет и классом точности 2,5. Поэтому, как отмечалось ранее, в сентябре 2015 года первым заместителем генерального директора — главным инженером ГПО «Белэнерго» А. В. Сиваком была утверждена Программа модернизации средств учёта электрической энергии до 2023 года.

РУП «Витебскэнерго» в Шарковщинском районе продолжает активную работу по модернизации приборов учета электрической энергии бытовых абонентов, в рамках которой производится замена индукционных электросчетчиков на электронные с функцией дистанционной передачи данных в энергоснабжающую организацию. За 2018 год заменено 1210 приборов учета электрической энергии у бытовых абонентов г. п. Шарковщина и Шарковщинского района. На 2019 год запланирована модернизация 1300 электросчетчиков в следующих населенных пунктах: н.п. Зорька, н.п. Кубелевщина, н.п. Грибовщина, н.п. Юзефово, н.п. Амбросенки, н.п. Шкели, н.п. Шишки, н.п. Барсуки, н.п. Ямно, н.п. Ломачино, н.п. Буда Ближняя, н.п. Подлипки, н.п. Черемушки, н.п. Близница, н.п. Рэпище, н.п. Черемхово, н.п. Чуйки, н.п. Вишневец, н.п. Пашки, н.п. Новосельцы, н.п. Лужки, н.п. В.Село.

На стадии завершения находятся работы по вводу в эксплуатацию автоматизированных систем учета и контроля энергии на 15 трансформаторных подстанциях энергосистемы, на 28 трансформаторных подстанциях данная система уже введена и эксплуатируется.

Преимущества использования электронных приборов учёта электрической энергии очевидны: во-первых, электронные электросчетчики дают возможность внедрения дифференцированного тарифа стоимости электроэнергии в зависимости от времени суток; во-вторых, электронные электросчетчики обладают большей точностью и длительное время хранят данные о потребленной электроэнергии, что часто помогает в решении спорных вопросов между потребителем и энергоснабжающей организацией; в-третьих, благодаря автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии показания с электросчетчика снимаются автоматически дистанционно, потребителю нужно лишь оплатить рассчитанную сумму. Таким преимуществом на территории Шарковщинского района уже пользуется 1559 потребителей электрической энергии.

Абоненты, у которых уже установлен электронный прибор учета электрической энергии и желающие перейти на дифференцированный тариф по временным периодам могут обратиться с письменным заявлением в Шарковщинский РПСУ «Энергосбыт» г. п. Шарковщина, ул. Красноармейская, 9а (тел. 4-13-63).

Д. ТАРАРАКО,

инспектор Шарковщинского РПСУ «Энергосбыт».