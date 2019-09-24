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Рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» снова покажут в Минске

25.09.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» снова покажут в Минске
Фото из открытых источников

«Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского.

Рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» снова покажут в Минске «Я тебя никогда не забуду». Подлинная история «Юноны» и «Авось»

Уже более 30 лет рок-опера является одной из наиболее востребованных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с великолепными хореографическими  номерами рок-опера превращается в яркое незабываемое зрелище. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

В выступлении принимают участие блестящие актёры, а главные роли исполняют финалисты-победители шоу «Голос» - братья Поздняковы. Оригинальную постановку легендарного театра можно увидеть уже этой осенью в Минске. 

Билеты у распространителей и на сайтах:

www.ticketpro.bywww.kvitki.by

 
Теги: Минск
 
 
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Постановка состоится 4 ноября на сцене KЗ «Минск».
 
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