Рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» снова покажут в Минске

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«Юнона и Авось» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского.

Уже более 30 лет рок-опера является одной из наиболее востребованных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с великолепными хореографическими номерами рок-опера превращается в яркое незабываемое зрелище. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

В выступлении принимают участие блестящие актёры, а главные роли исполняют финалисты-победители шоу «Голос» - братья Поздняковы. Оригинальную постановку легендарного театра можно увидеть уже этой осенью в Минске.

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