На Смолевиччине стартует арт-эстафета БРСМ, посвященная Дню матери, «Слова, першае ў жыцці…»

Проект стартует 10 октября и продлится до 14 октября. Проект будет включать в себя много спортивных мероприятий, соревнования молодых мам, мастер-классы, интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности.

К участию в конкурсе приглашаются представители молодежи в возрасте от 14 до 31 года. Конкурс проходит по следующим номинациям:

«Лучшая эмблема арт-эстафеты «Слова, першае у жыцці…»;

«Лучшая фотография», посвященная Дню матери;

«Лучший рисунок», посвященный Дню матери;

«Лучшее стихотворение», посвященное Дню матери;

«Лучшее эссе», посвященное Дню матери;

Победители и лауреаты конкурсов будут определены в различных категориях.

Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться здесь