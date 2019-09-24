В Смолевичском ТЦСОН скоро появится «Терапевтический сад»  



— Идея проекта «Терапевтический сад» на территории отделения круглосуточного пребывания нашего Центра появилась совместно с заведующим отделением круглосуточного пребывания Татьяной Полегошко, когда решался вопрос о благоустройстве территории, — знакомит с проектом директор ГУО «Смолевичский ТЦСОН» Анастасия Бутор. — Большинство наших постояльцев — сельские жители. Всю жизнь они работали на земле. Поэтому мы хотим в Центре создать атмосферу, максимально приближенную к домашней. Мы условно разбили нашу территорию на зоны и, когда окончательно все продумали, нам удалось соединить все в проект под названием «Терапевтический сад». Цель проекта — поддержание и продление активного долголетия среди граждан пожилого возраста, оздоровление и реабилитация их путем длительного пребывания на свежем воздухе. Главными задачами, которые перед нами стоят, являются улучшение моторных и трудовых навыков, оказание психологической поддержки пожилым людям через взаимодействие с растениями, поддержание творческих и коммуникативных навыков. Воплотить в жизнь самостоятельно такой проект сложно, поэтому мы обратились за помощью к спонсорам. Проект был направлен в посольства разных стран. Отозвалось посольство Германии. Их заинтересовал наш проект. Особенно одна его часть. Это создание высоких грядок и клумб для пожилых людей и инвалидов-колясочников. Пожилые граждане в силу своих физических возможностей не могут работать на обычных грядках и клумбах, но многие из них садоводы и огородники со стажем и с удовольствием ухаживали бы за растениями и теперь. Предварительно с немецкой стороной была достигнута договоренность о встрече. Вскоре состоялась встреча с госпожой Аней Лютер, временной поверенной в делах Федеративной Республики Германия в Минске. Она приехала к нам, побеседовала с проживающими в Центре, выслушала их пожелания. Первого июля этого года был заключен договор с немецкой стороной на реализацию части проекта. Общая сумма финансирования составила 4600 белорусских рублей. Совместно с дизайнером нами разработаны эскизы конструкций, в которых будут располагаться наши высокие клумбы и грядки. Определена организация, которая эти конструкции изготовит. С ранней весны мы с нашими подопечными сами будем выращивать рассаду овощей и цветов, чтобы с наступлением тепла высадить ее на новые необычные грядки. Будем ухаживать за растениями, поливать, пропалывать. И, конечно же, собирать урожай. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с немецкой стороной в рамках реализации данного и других проектов по оказанию помощи и реабилитации инвалидов и пожилых граждан.



Мария Ивановна Павленко

«Меня всегда тянуло к земле, с самого детства. Всегда очень любила цветы. Много выращивала овощей: помидоры, огурцы, лук. Пробовала разные способы выращивания и ухода. Опыт большой. Я люблю эту работу. А когда любишь, то и опыт появляется. Сейчас тоже с удовольствием «ковырялась бы в земле», да уже трудно. Если весной еще будут силы, обязательно будем цветы на клуббах разводить».



Александр Яковлевич Пашукевич

«Я сельский житель. С детства привык работать на земле. Много раньше сажали всего. И картофель, и лук, и свеклу. Все было свое. У меня особенно получалось выращивать огурцы. Столько было огурцов, что даже домашних животных ими кормили! Сейчас тоже с удовольствием буду выращивать. Сколько будут позволять силы, столько буду и работать на земле».