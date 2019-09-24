Смолевичский районный Совет депутатов

Решение от 23 августа 2019 г. № 76

Об изменении решения Смолевичского районного Совета депутатов от 2 июня 2016 г. № 91

На основании абзаца второго подпункта 1.2 пункта 1 и пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Смолевичского районного Совета депутатов от 2 июня 2016 г. № 91 «О некоторых вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций, находящихся в собственности Смолевичского района» следующие изменения:

1.1. в названии решения слова «собственности Смолевичского района» заменить словами «государственной собственности»;

1.2. подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. решения о продаже заселенных и незаселенных жилых домов (квартир), а также незавершенных законсервированных капитальных строений, создание которых в качестве жилых помещений разрешено в соответствии с законодательством, но не завершено, расположенных (располагавшихся на дату начала строительства (реконструкции), дату приобретения) в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек (далее, если не предусмотрено иное, – жилые помещения), находящихся в республиканской собственности или в собственности Смолевичского района и хозяйственном ведении, оперативном управлении либо безвозмездном пользовании сельскохозяйственных организаций, в том числе построенных (реконструированных), приобретенных с государственной поддержкой, с оплатой в соответствии с абзацами вторым — четвертым части первой пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, принимаются, если иное не установлено законодательными актами, сельскохозяйственными организациями в отношении:

работников сельскохозяйственных организаций, руководителей и специалистов организаций здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, учреждений образования, работников потребительской кооперации, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, а также уволенных из этих организаций по основаниям, не предусмотренным в абзаце втором части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, и имеющих стаж работы не менее десяти лет в этих организациях;

лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, а также уволенных со службы из этих органов в запас или отставку по основаниям, не предусмотренным в абзаце третьем части второй пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июня 2011 г. № 253, и имеющих стаж работы не менее десяти лет в этих органах;».

Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край смалявiцкi». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель М.М.КЛЮЕВА.