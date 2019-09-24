Беларусь примет турнир чемпионата Европы-2021 по футболу среди девушек

Источник материала: Ежедневник





По результатам заседания исполнительного комитета УЕФА, прошедшего в словенской Любляне, Беларусь избрана хозяйкой женского континентального первенства среди молодежных сборных.

«Мы искренне рады вновь получить право на проведение континентального турнира. Предыдущие турниры получили высокую оценку от Союза европейских футбольных ассоциаций. Однако в 2021 году мы надеемся поднять планку еще выше — и сделать молодежный чемпионат Европы среди девушек ярким событием всего футбольного года как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Мы не скрываем стремления как можно скорее привезти в Беларусь топ-соревнования УЕФА и порадовать отечественных болельщиков матчами экстра-класса. А потому уверены, что право на проведения финального турнира среди девушек до 19 лет 2021 года очередной правильный шаг республики в намеченном направлении», – сказал председатель АБФФ.

Напомним, прежде Беларусь дважды становилась хозяйкой крупных футбольных форумов среди женских сборных. Летом 2009 года восемь национальных дружин, где возраст футболисток не превышал 19 лет, выявляли сильнейшего в Минске, Борисове и Молодечно (золото взяла команда Англии). А в 2016 на стадионах Слуцка, Борисова, Жодино и столицы восемь сборных оспаривали комплекты наград в категории WU-17. Триумфаторами стали девушки из Германии, сообщает abff.by.