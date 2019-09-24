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Кухни по индивидуальным параметрам на заказ в Глуске

25.09.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Компания Maximalist.by изготавливает кухни на заказ, предлагая большой выбор кухонных гарнитуров в Могилёвской области по привлекательным ценам. Мы производим мебель из экологичных материалов, оснащаем надежной фурнитурой от ведущих зарубежных брендов, чтобы гарантировать каждому клиенту установку долговечной и качественной кухни.

Почему стоит заказать кухню у нас?

В Могилёве и области работает немало производителей кухонной мебели, но далеко не каждая компания готова предложить клиентам то, что предлагает Maximalist.by:

  • Персональный подход. Изготовление и установка каждого гарнитура осуществляется с учетом пожеланий клиента, особенностей планировки помещения и финансовых возможностей;
  • Изготавливаем кухни под заказ под любой бюджет. Предлагаем достойную альтернативу элитной мебели по привлекательным ценам;
  • Контроль качества. В производстве применяются только сертифицированные материалы и фурнитура, соответствующие республиканским стандартам;
  • Большой выбор материалов, фасадов и комплектующих. Подберем кухни под интерьер любого стиля;
  • Профессиональная консультация и помощь в выборе кухонных гарнитуров;
  • Изготовление и установка мебели в удобные для заказчика сроки.

Кухни по индивидуальным параметрам на заказ в Глуске

Главный офис компании Maximalist.by находится в Могилёве, но мы принимаем заказы на изготовление мебели во всех городах области, включая Глуск. Наши менеджеры ежедневно на связи и по договоренности выезжают на встречу с клиентами с каталогами и образцами материалов. Кроме того, мы предлагаем еще несколько сопутствующих услуг, которые обычно нужны при ремонте/замене кухни. А именно — замена окон и натяжных потолков. Вам больше не нужно искать отдельно мастеров для выполнения каждой услуги. Теперь вы всё можете заказать в одном месте.

Наша компания предлагает заказать кухню по индивидуальным параметрам. Это значит, что готовый гарнитур точно впишется в параметры помещения, не будет проблем с размещением отдельных ящиков или шкафов. Для каждого заказа мы готовим свои материалы и комплектующие, что позволяет выпускать мебель высокого качества. Оставить заявку на замер можно по телефонам или на сайте с помощью удобной формы обратной связи.

ООО «ФёстПлейсМедиа» УНП 291610840

 

 
 
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Компания Maximalist.by изготавливает кухни на заказ, предлагая большой выбор кухонных гарнитуров в Могилёвской области по привлекательным ценам. Мы производим...
 
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