Самые экзотические места на земле

Источник материала: Новости Хотимска

На нашей планете есть чем удивить любого, даже самого притязательного и опытного путешественника. Среди самых живописных и удивительных мест в мире найдет занятие по душе и авантюрист, любитель приключений, и созерцатель, любитель пассивного отдыха.

Исландию — самый большой в мире остров вулканического происхождения, — часто называют страной льда и огня.