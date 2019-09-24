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Самые экзотические места на земле
25.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На нашей планете есть чем удивить любого, даже самого притязательного и опытного путешественника. Среди самых живописных и удивительных мест в мире найдет занятие по душе и авантюрист, любитель приключений, и созерцатель, любитель пассивного отдыха.
Исландию — самый большой в мире остров вулканического происхождения, — часто называют страной льда и огня.
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На нашей планете есть чем удивить любого, даже самого притязательного и опытного путешественника. Среди самых живописных и удивительных мест в мире найдет занятие...
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