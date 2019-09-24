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Озеро, у которого нет дна
25.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Тайна Голубого озера Церик-Кель была открыта благодаря слаженной работе ученых, географов и даже медиков. Оказалось, что уникальное озеро не имеет берегов и дна. Группе исследователей пришлось подняться на высоту в 800 метров. Количество погружений перевалило за 400 — уникально сложная работа.
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Тайна Голубого озера Церик-Кель была открыта благодаря слаженной работе ученых, географов и даже медиков. Оказалось, что уникальное озеро не имеет берегов и дна....
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