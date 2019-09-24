Робота Atlas научили выполнять гимнастические трюки — видео

Источник материала: Новости Хотимска

Инженеры компании Boston Dynamics показали, на что способен их робот после доработки.

Разработчики научили человекоподобную машину Atlas совершать гимнастические трюки, которые смогут без подготовки повторить не все люди. Кадрами представители компании поделились на YouTube.