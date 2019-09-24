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Мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой в Могилеве
25.09.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой в Могилеве. Ехавший за рулем авто мужчина не имеет водительских прав, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла 24 сентября около 22.10 на ул.Якубовского. «Водитель Audi A6, 27-летний местный житель, при выезде с второстепенной дороги на главную столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 40-летнего жителя Чаусов. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия», — рассказали в ГАИ.-0-
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Водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой в Могилеве. Ехавший за рулем авто мужчина не имеет водительских прав, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД...
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