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В Светлогорске грузовик насмерть сбил мужчину во дворе

25.09.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Светлогорске грузовик насмерть сбил мужчину во дворе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла днем 24 сентября. 56-летний водитель на грузовом МАН ехал по двору дома №32 в микрорайоне Октябрьский и сбил 59-летнего пешехода, когда тот переходил проезжую часть в непосредственной близости от машины. Мужчина скончался на месте происшествия. В ГАИ не исключают версию, что пешеход попал в так называемую мертвую зону и водитель мог его не заметить.

В тот же день еще один пешеход пострадал в ДТП во дворовой территории в городском поселке Октябрьский. Примерно в 13.30 27-летний водитель на автомобиле «Ивеко» сдавал задним ходом и сбил 71-летнюю женщину, которая шла позади транспортного средства. Пенсионерку госпитализировали в центральную райбольницу.

По фактам ДТП проводится проверка.-0-

Источник http://БЕЛТА

 
 
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В Светлогорске грузовик насмерть сбил мужчину во дворе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома....
 
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