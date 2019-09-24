Источник материала: Новости Хотимска

В Светлогорске грузовик насмерть сбил мужчину во дворе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла днем 24 сентября. 56-летний водитель на грузовом МАН ехал по двору дома №32 в микрорайоне Октябрьский и сбил 59-летнего пешехода, когда тот переходил проезжую часть в непосредственной близости от машины. Мужчина скончался на месте происшествия. В ГАИ не исключают версию, что пешеход попал в так называемую мертвую зону и водитель мог его не заметить.

В тот же день еще один пешеход пострадал в ДТП во дворовой территории в городском поселке Октябрьский. Примерно в 13.30 27-летний водитель на автомобиле «Ивеко» сдавал задним ходом и сбил 71-летнюю женщину, которая шла позади транспортного средства. Пенсионерку госпитализировали в центральную райбольницу.

По фактам ДТП проводится проверка.-0-

Источник http://БЕЛТА