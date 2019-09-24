Хайп, провокации и digital. Форум «PR-пятница» пройдёт в Минске 29 ноября

29 ноября при поддержке информационного портала и еженедельника «АиФ» в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью « PR-пятница ». На единственной в Беларуси PR-площадке соберутся лучшие специалисты в области связей с общественностью и маркетинговых коммуникаций.

Мы живём в мире нескончаемого информационного потока. Гигабайты постоянно создаваемого контента превращают нашу жизнь в настоящую медиа-ленту. Как не сойти с ума от изобилия каналов коммуникаций? Что делать с его величеством - digital PR? Как словить хайп и внимание в волнах контента? Шестой ежегодный форум «PR-пятница» даст ответы на актуальные волнующие вопросы каждому, для кого коммуникации - не пустой звук.





За 5 лет проведения форум собрал более 1 500 участников - руководителей отделов маркетинга и PR, специалистов пресс-служб компаний, PR-менеджеров и маркетологов. Спикерами «PR-пятницы» в разные годы были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, PR-директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Кермен Манджиева, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, PR-директор Yum!Brands (KFC) Ирина Гущина, директор по связям с общественностью финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Вихров и многие другие.

Ключевые темами форума в 2019 году станут: стратегические и антикризисные коммуникации, выстраивание PR-стратегии в digital-среде, использование вирусных и хайповых коммуникаций, а также влияние PR на бизнес-модель компании.

Спикеры «PR-пятницы» 2019: