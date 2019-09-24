ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хайп, провокации и digital. Форум «PR-пятница» пройдёт в Минске 29 ноября

25.09.2019 16:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Хайп, провокации и digital. Форум «PR-пятница» пройдёт в Минске 29 ноября
Фото из открытых источников

29 ноября при поддержке информационного портала и еженедельника «АиФ» в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница». На единственной в Беларуси PR-площадке соберутся лучшие специалисты в области связей с общественностью и маркетинговых коммуникаций. 

Мы живём в мире нескончаемого информационного потока. Гигабайты постоянно создаваемого контента превращают нашу жизнь в настоящую медиа-ленту.  Как не сойти с ума от изобилия каналов коммуникаций? Что делать с его величеством - digital PR? Как словить хайп и внимание в волнах контента? Шестой ежегодный форум «PR-пятница» даст ответы на актуальные волнующие вопросы каждому, для кого коммуникации -  не пустой звук.

Хайп, провокации и digital. Форум «PR-пятница» пройдёт в Минске 29 ноября
 

За 5 лет проведения форум собрал более 1 500 участников - руководителей отделов маркетинга и PR, специалистов пресс-служб компаний, PR-менеджеров и маркетологов.  Спикерами «PR-пятницы» в разные годы были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, PR-директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Кермен Манджиева, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, PR-директор Yum!Brands (KFC) Ирина Гущина, директор по связям с общественностью финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Вихров и многие другие.

Ключевые темами форума в 2019 году станут: стратегические и антикризисные коммуникации, выстраивание PR-стратегии в digital-среде, использование вирусных и хайповых коммуникаций, а также влияние PR на бизнес-модель компании.

Спикеры «PR-пятницы» 2019:

 

Павел Былицки (Польша) – CEO Public Dialog, председатель международной сети независимых PR-агентств (IPRN).

Тема выступления: «Медиа — это цунами: тренды и практики в работе со СМИ в 21 веке».

 

Михаил Умаров (Россия) — управляющий партнер агентства интегрированных коммуникаций Comunica, медиатренер.

Тема выступления: «Хайп, провокации и кризисный PR».

Инга Латковска (Латвия) — руководитель коммуникационного агентства LEAD. Corporate Communications.

Тема выступления: «Стратегический PR: как не сойти с ума от изобилия каналов коммуникации».

Владилен Ситников (Россия) — Chief Creative Officer, POSSIBLE Group Moscow.

Тема выступления: «Хайповые коммуникации в PR и digital».

 

Андрей Барковский (Россия) — начальник управления внешних коммуникаций банка ФК «Открытие».

Тема выступления: «Антикризисные коммуникации vs Закон Мерфи».

Валентин Васин — руководитель SMM-отдела и медиахаба Сбербанка.

Тема выступления: «Нужно ли нам быть в соцсетях? Как и зачем?»

«Формат «PR-пятницы» - это практические мастер-классы от международных спикеров, минимум теории, максимум полезного контента, нон-стоп общение и масса нетворкинга. Именно поэтому мы ежегодно собираем более 200 профессионалов, каждый из которых имеет возможность сверить соответствие коммуникационной стратегии компании последним тенденциям PR и маркетинга. Мы очень рады, что в этом году «PR-пятница» станет по-настоящему интернациональный: у нас выступят спикеры из России, Украины, Польши и Латвии», - прокомментировал организатор форума Дмитрий ГМЫЗА.

Международный форум по связям с общественностью «PR-пятница» пройдет в Минске 29 ноября в отеле «Виктория Олимп» и станет главным PR-событием года. Информационный партнер – портал и еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября на международном форуме в Минске соберутся лучшие специалисты в области связей с общественностью и маркетинговых коммуникаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай спустил на воду крупнейший в своей истории универсальный десантный корабль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика