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Назван способ создания сверхсветового двигателя

25.09.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Джозеф Агнью (Joseph Agnew) из Алабамского университета в США считает, что концепция пузыря Алькубьерре, который позволяет космическому кораблю развивать сверхсветовую скорость без нарушения принципа причинности, является правдоподобной. Об этом он рассказал на форуме Американского института аэронавтики и астронавтики в Индианаполисе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.


Фото: pixabay.com

По словам ученого, открытие гравитационных волн в 2016 году указывает на то, что технология, основанная на искривлении пространства-времени, может быть осуществимой. Это научное достижение экспериментально доказало, что пространство действительно может искривляться в присутствии сильных гравитационных полей и распространяться по всей Вселенной.

Пузырь Алькубьерре, в свою очередь, представляет собой процесс сжатия пространства перед кораблем и его расширения позади него. Корабль перемещается внутри инерциальной системы отсчета без нарушения теории относительности, а сам пузырь может развивать сверхсветовую скорость.

Агнью полагает, что следующим шагом должно быть создание гравитационных волн в лаборатории. Для этого необходимо совершенствовать технологии и добиваться получения чрезвычайно высокой плотности энергии. Это поможет привести к гораздо более глубокому пониманию природы гравитации и найти лазейки для разработки сверхсветового двигателя.

Самой большой проблемой остается получение большого количества экзотической энергии, эквивалентного массе Юпитера. Единственный способ решить ее — проводить дальнейшие исследовании в квантовой физике и метаматериалах. Однако все это не является непреодолимым, считает ученый.

 
 
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По словам ученого, открытие гравитационных волн в 2016 году указывает на то, что технология, основанная на искривлении пространства-времени, может быть осуществимой.
 
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