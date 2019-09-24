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Китай спустил на воду крупнейший в своей истории универсальный десантный корабль

25.09.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 25 сентября, на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group провели церемонию спуска на воду головного корабля проекта 075. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.


Церемония спуска на воду универсального десантного корабля проекта 075. Фото: chinadaily.com.cn

Он станет крупнейшим универсальным десантным кораблем китайского флота. Кроме того, УДК проекта 075 будет одним из самых больших китайских кораблей вообще, уступая лишь китайским авианосцам.

По своим размерам «китаец» примерно сопоставим с новейшим американским УДК типа «Америка». Длина корабля проекта 075, по разным данным, — от 235 до 250 метров, а полное водоизмещение, согласно неофициальным китайским источникам, около 36 тысяч тонн. Возможности нового корабля позволят флоту КНР активно использовать вертолеты для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и субмаринами. УДК проекта 075 способны нести десантные катера, морских пехотинцев, а также выступать в качестве флагманских кораблей.

В авиационную группу корабля, согласно оценкам, войдут до 30 винтокрылых машин. Для самообороны УДК имеет зенитную артиллерию и зенитные ракетные комплексы.

Первый десантный корабль проекта 075 начали строить для Военно-морских сил Китайской Народной Республики в 2016 году, ввод в строй ожидают осуществить в 2021-м. Всего флот Китая должен получить шесть таких кораблей: как минимум три из них находятся на стадии строительства.

Рождение подкласса «универсальный десантный корабль» во многом стало следствием осмысления опыта войны во Вьетнаме, когда американцам не хватало судна, которое сочетало бы качества разных десантных кораблей и судов обеспечения. Сегодня ВМС США — лидеры по числу УДК.

Ранее Китай построил и ввел в строй ряд новых десантных кораблей: менее крупных, чем проект 075. Речь идет о проекте 071. Шестого июня китайцы спустили на воду восьмой универсальный десантный корабль этого типа. На нем могут находиться до тысячи человек десанта, четыре вертолета Z-8, судна на воздушной подушке и бронированные боевые машины.

 
 
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