«О боже, это потрясающе красиво!» Американец снял тревел-влог о Беларуси

Источник материала: KYKY

Совсем недавно в Беларусь прилетел фотограф BBC и сделал серию снимков из Минска, Гродно и Витебска, восхищаясь страной. А теперь американец Питер Сантенелло опубликовал на своем YouTube-канале хвалебный тревел-влог о Беларуси. За пару дней видео набрало почти 150 тысяч просмотров.

Сантенелло начал путешествовать с 2002 года. Он объехал часть Азии, побывал в Иране, Турции, Грузии, Украине (здесь задержался надолго). Его цель — показать людей, их культуры и страны, в которых они живут, не такими отрицательны и пугающими, как их представляют СМИ. «Я здесь, чтобы доказать вам и всему миру, почему многие из этих мест — драгоценные камни и могут дать нечто особенное, чего нет у Запада», — пишет Питер.

В новом материале о Беларуси Сантенелло кратко рассказал о последствиях Второй мировой войны для нашей страны, восхитился минскими постройками и инфраструктурой города. В кадр попали уличные артисты с «милой провинциальной музыкой» рядом с Немигой, муралы на Октябрьской, кофейни, подземка и многое другое. Посмотрите 19-минутный ролик: для тех, кто не силен в английском, есть русские субтитры: