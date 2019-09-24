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«О боже, это потрясающе красиво!» Американец снял тревел-влог о Беларуси
Источник материала: KYKY>
Совсем недавно в Беларусь прилетел фотограф BBC и
Сантенелло
В новом материале о Беларуси Сантенелло кратко рассказал о последствиях Второй мировой войны для нашей страны, восхитился минскими постройками и инфраструктурой города. В кадр попали уличные артисты с «милой провинциальной музыкой» рядом с Немигой, муралы на Октябрьской, кофейни, подземка и многое другое. Посмотрите 19-минутный ролик: для тех, кто не силен в английском, есть русские субтитры:
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Совсем недавно в Беларусь прилетел фотограф BBC и сделал серию снимков из Минска, Гродно и Витебска, восхищаясь страной. А теперь американец Питер Сантенелло...
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