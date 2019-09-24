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Более 500 военных и танки Abrams: у границы с Беларусью появились американские пехотинцы

25.09.2019 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литву на полгода прибывает более 500 военнослужащих Сухопутных войск США, сообщило в среду Минобороны Литвы.



Батальон военнослужащих США будет размещен на военном полигоне в Пабраде (Швенчёнский район) до весны следующего года. Военные привезли с собой и свою тяжелую технику: 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley, 70 колесных транспортных средств. 

По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, эта ротация американцев доказывает, что Литве удалось добиться долгосрочного военного присутствия США. 

"Мы последовательно и терпеливо добивались долгосрочного военного присутствия США в Литве и всем регионе. Поэтому прибытие армейского батальона США на длительный период – добрая и ожидаемая весть, результат наших длительных усилий и инвестиций. Силы США – исключительно важный фактор сдерживания, поэтому они будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе", – сказал министр для пресс-релиза. 


Американцы будут сотрудничать с литовскими военными, обмениваться опытом при реализации проекта механизации Сухопутных сил Литвы, говорится в сообщении. 

По роте американских военных в каждой из стран Балтии было размещено после аннексии Крыма в 2014 году и до осени 2017 года, потом они были отведены, так как в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.
 
 
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В Литву на полгода прибывает более 500 военнослужащих Сухопутных войск США, сообщило в среду Минобороны Литвы.
 
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