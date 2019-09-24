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Статкевич и "Европейская Беларусь" провели пикет у здания Мингорсуда
Источник материала: Партизан
Оппозиционные политические силы используют парламентскую кампанию как возможность проводить пикеты без дополнительного согласования.
Представители «Европейской Беларуси» и команда Николая Статкевича сегодня вышли на пикет к Минскому городскому суду, где должен был начаться процесс над анархистом Дмитрием Полиенко.
Напомним, суд перенесли на неопределенный срок в связи с болезнью судьи.
Около 30 человек требовали свободы для Полиенко, но прежде всего — отставки Александра Лукашенко.
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Оппозиционные политические силы используют парламентскую кампанию как возможность проводить пикеты без дополнительного согласования.
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