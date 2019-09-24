Потенциальный кандидат в смертники: дело сжегшего заживо жену отправили в суд









В Гродненский областной суд направлено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.





Вечером 17 июня мужчина облил спящую жену смесью масла и бензина и поджег ее. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице.





В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что разозлился на жену. Супруга запретила ему косить пьяным траву у дома.









Действия обвиняемого квалифицированы по п. 5, 6 ст.139 УК (убийство). Он заключен под стражу.