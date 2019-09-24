Лобода обмолвилась об отношениях с лидером группы Rammstein

Источник материала: Tut.by

Певица Светлана Лобода призналась, что по контракту ей запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Об этом артистка заявила в интервью Ксении Собчак.



Фото: elentur.com.ua

Перед интервью Лобода поставила Собчак лишь одно условие, о котором та сразу же рассказала.

— Я обещала, а я не нарушаю своих обещаний, я не буду спрашивать тебя про Тилля из группы Rammstein, потому что знаю, что ты не отвечаешь на эти вопросы.

Но Собчак все же спросила у Лободы о каком-то контракте. Певица упомянула о нем в одном интервью в связи с отношениями с Линдеманном.

— Проговорилась, видишь. Я же не могу об этом говорить, — отметила Лобода.

Собчак возмутилась, что певица как будто находится в каком-то рабстве.

— Я не в рабстве, а в любви, — парировала Лобода. — В тебе долго живет чувство, когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, рядом с которым ты можешь быть маленькой кошечкой и тебе хочется ей быть.

Позже Лобода познакомила Собчак со своей старшей дочерью Евой. Та призналась, что Тилль Линдеманн подарил ей украшение в форме пчелы и она постоянно его носит.

Тилль Линдеманн считается отцом младшей дочери Лободы, которая родилась в прошлом году.